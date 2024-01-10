Єврокомісар: Країни ЄС зможуть виробити мільйон артснарядів для України до весни

Європейський комісар Тьєррі Бретон вважає "абсолютно" можливим досягнення мети в мільйон снарядів для України до березня або квітня 2024 року, пише Politico

Тьєррі Бретон (Фото: EPA)

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон вважає, що Альянс все ще може досягти своєї мети щодо виробництва мільйона артилерійських снарядів до цієї весни, які потім можуть бути відправлені в Україну. Про це посадовець повідомив на заході, організованому ліберальною групою "Оновлення Європи" в Європарламенті, його цитує видання Politico.

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"Я хочу сказати вам тут сьогодні, що ми будемо дотримуватися наших зобов'язань", – заявив Бретон.

За словами посадовця, досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до країн, що не є членами ЄС, і забезпечення тиску урядів країн-членів на їхню збройову промисловість з метою нарощування виробництва.

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"Ми лише Європейська комісія", – зауважив він та підкреслив, що "абсолютно" можливо досягти мети в мільйон снарядів до березня або квітня 2024 року.

Бретон також заявив, що ЄС може зрівнятися з Росією у виробництві озброєнь протягом 18 місяців – двох років, зазначивши, що для ЄС "надзвичайно важливо" "мати такий самий потенціал".

Єврокомісар також розкритикував офіційних осіб за сумніви щодо цілей боєприпасів, які блок поставив перед собою.

"Я не радий, коли бачу деяких міністрів оборони, які кажуть, що ми не зможемо доставити зброю, це не та інформація, яку ви даєте, коли на вашому континенті йде війна", – сказав він.

Раніше видання Bloomberg писало, що Росія змогла збільшити власне виробництво боєприпасів, а також отримала тисячі снарядів від Північної Кореї.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року. В листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС, ймовірно, не виконає своєї обіцянки.

Тоді ж міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада 2023 року президент Латвії Рінкевичс заявив, що ЄС варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.

30 листопада у Франції пообіцяли збільшити постачання боєприпасів Україні 2024 року та самохідних артилерійських установок Caesar.

5 грудня міністр оборони Фінляндії Хаккянен заявив, що країна у найближчі кілька тижнів остаточно ухвалить рішення про збільшення виробництва артилерійських боєприпасів для України.

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