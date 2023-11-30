Франція збільшить постачання боєприпасів Україні в 2024 році, ми розуміємо потреби — генерал

У Франції пообіцяли збільшити постачання боєприпасів Україні 2024 року та самохідних артилерійських установок Caesar

САУ Caesar (Фото: US Army)

У Франції пообіцяли збільшити постачання боєприпасів Україні 2024 року та самохідних артилерійських установок Caesar. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

До Києва приїхав французький генерал із озброєнь Жан-Франсуа Док, який зустрівся із заступником міністра Дмитром Клименковим та Іваном Гаврилюком.

За словами Гаврилюка, відомство незабаром проплатить додаткову закупівлю САУ Caesar.

На зустрічі розглядалися можливості посилення оборонної співпраці та налагодження логістики між Україною та Францією.

Док заявив, що Франція розуміє українські потреби та збільшить постачання боєприпасів наступного року.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський союз поставив Україні лише 300 000 снарядів із обіцяного мільйона.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.

Читайте також: Із запланованого мільйона снарядів Україна отримала від Євросоюзу 300 000 – Кулеба