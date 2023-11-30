Франция увеличит поставки боеприпасов Украине в 2024 году, мы понимаем нужды — генерал

Во Франции пообещали увеличить поставки боеприпасов Украине в 2024 году и самоходных артиллерийских установок Caesar

САУ Caesar (Фото: US Army)

Во Франции пообещали увеличить поставки боеприпасов Украине в 2024 году и самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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В Киев приехал французский генерал по вооружениям Жан-Франсуа Док, который встретился с замминистра Дмитрием Клименковым и Иваном Гаврилюком.

По словам Гаврилюка, ведомство скоро проплатит дополнительную закупку САУ Caesar.

На встрече рассматривались возможности усиления оборонного сотрудничества и налаживания логистики между Украиной и Францией.

Док заявил, что Франция понимает украинские нужды и увеличит поставки боеприпасов в следующем году.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.

26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу стоит начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, так как он не сможет поставить обещанный миллион снарядов до весны 2024 года.

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