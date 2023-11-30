Франция увеличит поставки боеприпасов Украине в 2024 году, мы понимаем нужды — генерал
Во Франции пообещали увеличить поставки боеприпасов Украине в 2024 году и самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
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В Киев приехал французский генерал по вооружениям Жан-Франсуа Док, который встретился с замминистра Дмитрием Клименковым и Иваном Гаврилюком.
По словам Гаврилюка, ведомство скоро проплатит дополнительную закупку САУ Caesar.
На встрече рассматривались возможности усиления оборонного сотрудничества и налаживания логистики между Украиной и Францией.
Док заявил, что Франция понимает украинские нужды и увеличит поставки боеприпасов в следующем году.
- В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.
- 26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона.
- 17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу стоит начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, так как он не сможет поставить обещанный миллион снарядов до весны 2024 года.
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