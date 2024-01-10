Еврокомиссар: Страны ЕС смогут произвести миллион артснарядов для Украины до весны

Еврокомиссар Тьерри Бретон считает "абсолютно" возможным достижение цели в миллион снарядов для Украины до марта или апреля 2024 года, пишет Politico

Тьерри Бретон (Фото: EPA)

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон считает, что Альянс все еще может достичь своей цели по производству миллиона артиллерийских снарядов до этой весны, которые затем могут быть отправлены в Украину. Об этом чиновник сообщил на мероприятии, организованном либеральной группой "Обновление Европы" в Европарламенте, его цитирует издание Politico.

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"Я хочу сказать вам здесь сегодня, что мы будем придерживаться наших обязательств", – заявил Бретон.

По словам чиновника, достижение этой цели потребует сокращения экспорта в страны, не являющиеся членами ЕС, и обеспечения давления правительств стран-членов на их оружейную промышленность с целью наращивания производства.

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"Мы лишь Европейская комиссия", – отметил он и подчеркнул, что "абсолютно" возможно достичь цели в миллион снарядов до марта или апреля 2024 года.

Бретон также заявил, что ЕС может сравняться с Россией в производстве вооружений в течение 18 месяцев – двух лет, отметив, что для ЕС "чрезвычайно важно" "иметь такой же потенциал".

Еврокомиссар также раскритиковал официальных лиц за сомнения относительно целей боеприпасов, которые блок поставил перед собой.

"Я не рад, когда вижу некоторых министров обороны, которые говорят, что мы не сможем доставить оружие, это не та информация, которую вы даете, когда на вашем континенте идет война", – сказал он.

Ранее издание Bloomberg писало, что Россия смогла увеличить собственное производство боеприпасов, а также получила тысячи снарядов от Северной Кореи.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года. В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС, вероятно, не выполнит своего обещания.

Тогда же Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября 2023 года президент Латвии Ринкевичс заявил, что ЕС следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

30 ноября во Франции пообещали увеличить поставки боеприпасов Украине в 2024 году и самоходных артиллерийских установок Caesar.

5 декабря министр обороны Финляндии Хаккянен заявил, что страна в ближайшие несколько недель окончательно примет решение об увеличении производства артиллерийских боеприпасов для Украины.

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