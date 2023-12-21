Північна Корея нещодавно поставила в Росію ще більше зброї для війни, везуть морем — США

Сміт заявила, що РФ везе контейнери зі зброєю на кораблях через море, в обмін Пхеньян хоче отримати передові технології

Джуліан Сміт (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що КНДР нещодавно поставила росіянам ще більше зброї для війни проти України. Про це вона повідомила під час онлайн-брифінгу.

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За її словами, Вашингтон має інформацію, що Північна Корея надала окупантам понад тисячу контейнерів з озброєннями і боєприпасами.

Вона зазначила, що ці контейнери переміщувалися з КНДР до Росії кораблем.

Сміт заявила, що в обмін на військову допомогу Пхеньян шукає у Москви передові військові технології, можливо, винищувачі, ракети класу "земля-повітря", бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет або подібні матеріали.

"Військове партнерство між КНДР і Росією, що розширюється, дійсно фундаментально підриває регіональну стабільність, воно підриває міжнародну стабільність і, безумовно, підриває глобальний режим нерозповсюдження", — сказала Сміт.

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

На думку військових аналітиків, така передача навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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