Северная Корея недавно поставила в Россию еще больше оружия для войны, везут морем — США

Смит заявила, что РФ везет контейнеры с оружием на кораблях через море, в обмен Пхеньян хочет получить передовые технологии

Джулианн Смит (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Посол США при НАТО Джулианн Смит заявила, что КНДР недавно поставила россиянам еще больше оружия для войны против Украины. Об этом она сообщила во время онлайн-брифинга.

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По ее словам, у Вашингтона есть информация, что Северная Корея предоставила оккупантам более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами.

Она отметила, что эти контейнеры перемещались из КНДР в Россию на корабле.

Смит заявила, что в обмен на военную помощь Пхеньян ищет у Москвы передовые военные технологии, возможно, истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или материалы такого рода.

"Это расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией действительно фундаментально подрывает региональную стабильность, оно подрывает международную стабильность и, безусловно, подрывает глобальный режим нераспространения", — сказала Смит.

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

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