Профільний міністр каже, що заводи готові до цього

Олександр Камишін (Фото: Мінстратегпром)

Україна має спроможності виробляти боєприпаси для дронів, є понад 50 державних та приватних виробників. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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Він зауважив, що заява президента Володимира Зеленського про виробництво мільйона дронів у 2024 році запустила дискусію про важливість безпілотників, достатність заявленого мільйона, доктрину застосування БпЛА та спроможності виготовлення боєприпасів для них.

"По боєприпасах для дронів – спроможності для їх виробництва в нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам", – пише Камишін.

Міністр зазначив, що Україна наразі має понад 50 виробників боєприпасів для дронів як державних, так і приватних, котрі здатні виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг різних видів.

Посадовець повідомив, що нова команда Міністерства оборони наразі активно проводить випробування нових виробів та "доволі швидко" ставить на озброєння боєприпаси для дронів, почалося системне укладання контрактів.

"Боєприпаси для дронів мають вироблятись в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", – підсумував він.

Фото: Олександр Камишін

19 грудня президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів.

Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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