Минстратегпром: Украина имеет возможности производить боеприпасы для дронов
Украина имеет возможности производить боеприпасы для дронов, есть более 50 государственных и частных производителей. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Он отметил, что заявление президента Владимира Зеленского о производстве миллиона дронов в 2024 году запустило дискуссию о важности беспилотников, достаточности заявленного миллиона, доктрине применения БпЛА и способностях изготовления боеприпасов для них.
"По боеприпасам для дронов – возможности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям", – пишет Камышин.
Министр отметил, что в Украине есть более 50 производителей боеприпасов для дронов как государственных, так и частных, которые способны производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг различных видов.
Чиновник сообщил, что новая команда Министерства обороны активно проводит испытания новых изделий и "достаточно быстро" ставит на вооружение боеприпасы для дронов, началось системное заключение контрактов.
"Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", – подытожил он.
- 19 декабря президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.
- Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.
- В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.
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