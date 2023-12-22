Профильный министр говорит, что заводы готовы к этому

Александр Камышин (Фото: Минстратегпром)

Украина имеет возможности производить боеприпасы для дронов, есть более 50 государственных и частных производителей. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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Он отметил, что заявление президента Владимира Зеленского о производстве миллиона дронов в 2024 году запустило дискуссию о важности беспилотников, достаточности заявленного миллиона, доктрине применения БпЛА и способностях изготовления боеприпасов для них.

"По боеприпасам для дронов – возможности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям", – пишет Камышин.

Министр отметил, что в Украине есть более 50 производителей боеприпасов для дронов как государственных, так и частных, которые способны производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг различных видов.

Чиновник сообщил, что новая команда Министерства обороны активно проводит испытания новых изделий и "достаточно быстро" ставит на вооружение боеприпасы для дронов, началось системное заключение контрактов.

"Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", – подытожил он.

Фото: Александр Камышин

19 декабря президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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