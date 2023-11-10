ЄС, ймовірно, не виконає обіцянку надати Україні мільйон боєприпасів в строк – Bloomberg

ЄС поінформував дипломатів, що блок, найімовірніше, не виконає зобов'язання, намічене на березень 2024 року, щодо надання Україні мільйону артилерійських боєприпасів. Це ускладнить здатність країни йти в ногу з власним виробництвом Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які ознайомлені з цим питання.

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За словами співрозмовників, які знайомі з цим питанням, зовнішньополітичний підрозділ ЄС поінформував дипломатів ЄС про те, що блок, найімовірніше, не досягне мети, наміченої на березень 2024 року.

Згідно з планами ЄС зобов'язався забезпечити Україну артилерійськими боєприпасами протягом 12 місяців, спочатку користуючись запасами, а потім через спільні контракти на закупівлю та збільшення промислових потужностей.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що ЄС не встигає до цього терміну. Зараз, коли минула вже більша частина цього часу, ініціатива виконала близько 30% від запланованого і, виходячи з обсягу підписаних на сьогодні контрактів, ризикує не досягти своєї мети.

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Представник Європейської служби зовнішніх справ відмовився коментувати це питання, пославшись на конфіденційний характер обговорень.

Деякі країни-члени неохоче розкривають деталі постачання, і ЄС може попросити їх надати більше інформації про плани, щоб мати повну картину, зазначають співрозмовники.

У публікації йдеться, що надання Україні боєприпасів стає все більш нагальним через те, що Росія змогла наростити власне виробництво. Деякі країни ЄС на цьому тижні зазначили, що постачання, яке Північна Корея надає РФ, ще більше підкреслює необхідність для ЄС бути ефективнішими.

Раніше видання Bloomberg написало, що Євросоюз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

3 жовтня 2023 року представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала в Росію понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучували на закритому брифінгу для парламентарів розвідслужби Південної Кореї, пише ЗМІ.

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