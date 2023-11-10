ЕС, вероятно, не выполнит обещание предоставить Украине боеприпасы в срок – Bloomberg

ЕС проинформировал дипломатов, что блок, вероятнее всего, не выполнит обязательство, намеченное на март 2024 года, о предоставлении Украине миллиона артиллерийских боеприпасов. Это усложнит способность страны идти в ногу с собственным производством России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с этим вопросом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам ознакомленных с этим вопросом собеседников, внешнеполитическое подразделение ЕС проинформировало дипломатов ЕС о том, что блок, вероятнее всего, не достигнет цели, намеченной на март 2024 года.

Согласно планам ЕС обязался обеспечить Украину артиллерийскими боеприпасами в течение 12 месяцев, сначала пользуясь запасами, а затем через совместные контракты на закупку и увеличение промышленных мощностей.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что ЕС не успевает до этого срока. Сейчас, когда прошла уже большая часть этого времени, инициатива выполнила около 30% от запланированного и, исходя из объема подписанных на сегодняшний день контрактов, рискует не достичь своей цели.

Читайте также: Союзники: Россия сейчас производит 1,5 млн "тупых снарядов" в месяц

Представитель Европейской службы внешних дел отказался комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

Некоторые страны-члены неохотно раскрывают детали поставок, и ЕС может попросить их предоставить больше информации о планах, чтобы получить полную картину, отмечают собеседники.

В публикации говорится, что предоставление Украине боеприпасов становится все более насущным из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые страны ЕС на этой неделе отметили, что поставки, предоставляемые Северной Кореей РФ, еще больше подчеркивают необходимость для ЕС быть более эффективными.

Ранее издание Bloomberg написало, что Евросоюз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года.

Глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов России хватит на год войны низкой интенсивности.

3 октября 2023 года представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

26 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз поставил Украине лишь 300 000 снарядов из обещанного миллиона.

1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Эти данные озвучивались на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи, пишет СМИ.

Читайте также: Россия чувствует снарядный голод, а у Украины еще есть резервы боеприпасов – Генштаб

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.