Боррель: Імперські амбіції РФ повинні відправитись у смітник історії. На кону наша безпека

Верховний представник ЄС заявив, що Європа не може дозволити російському диктатору Путіну перемогти у цій війні

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що перемога України у війні є найкращою гарантією безпеки для Європи, а імперські амбіції Росії повинні відправитись у смітник історії. Також у своїй статті, яка була опублікована у французькому виданні L'Obs, він наголосив, що наразі на кону безпека євроатлантичного регіону.

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За словами Борреля, у світі сьогодні знову лунають заяви про те, що Україна нібито не зможе перемогти у війні проти Росії, у зв'язку з чим країни повинні примиритись. Він наголосив, що "ці ідеї були помилковими у 2022 році, і вони залишаються помилковими сьогодні".

"Ми не повинні дозволити їм формувати нашу політику щодо України", – пояснив він.

Він зауважив, що перемога України в протистоянні російській агресії є найкращою гарантією безпеки для Європи, оскільки після війни Росія зменшить тиск на свої сусідів, полегшить шлях Києву до членства в ЄС й дозволить Європі, а також світу перемикнути свою увагу на багато інших викликів.

"З нашою допомогою Україна може відправити імперські амбіції Росії на смітник історії. Це те, що має керувати нашими діями й нашими думками", – наголосив Боррель.

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Верховний представник ЄС заявив, що Європа не може дозволити російському диктатору Володимиру Путіну перемогти у цій війні.

"На карту поставлена наша власна безпека. Якщо стратегія Путіна виявиться успішною, це надасть Росії та іншим автократіям наснаги для досягнення їхніх імперіалістичних цілей", – підсумував він та додав, що Захід повинен "за будь-яку ціну запобігти появі світу, де сила переважатиме над правом, де потужні країни змінюватимуть кордони на власний розсуд, а слабкі стануть здобиччю сильних".

18 січня спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

29 січня президент Зеленський заявив, що Європейський союз не зможе достатньо допомогти Україні без США.

Також головний дипломат ЄС заявив, що, попри санкції Євросоюзу проти Росії, війна досі триває і інтенсивність бойових дій зростає.

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