Боррель: Імперські амбіції РФ повинні відправитись у смітник історії. На кону наша безпека
Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що перемога України у війні є найкращою гарантією безпеки для Європи, а імперські амбіції Росії повинні відправитись у смітник історії. Також у своїй статті, яка була опублікована у французькому виданні L'Obs, він наголосив, що наразі на кону безпека євроатлантичного регіону.
За словами Борреля, у світі сьогодні знову лунають заяви про те, що Україна нібито не зможе перемогти у війні проти Росії, у зв'язку з чим країни повинні примиритись. Він наголосив, що "ці ідеї були помилковими у 2022 році, і вони залишаються помилковими сьогодні".
"Ми не повинні дозволити їм формувати нашу політику щодо України", – пояснив він.
Він зауважив, що перемога України в протистоянні російській агресії є найкращою гарантією безпеки для Європи, оскільки після війни Росія зменшить тиск на свої сусідів, полегшить шлях Києву до членства в ЄС й дозволить Європі, а також світу перемикнути свою увагу на багато інших викликів.
"З нашою допомогою Україна може відправити імперські амбіції Росії на смітник історії. Це те, що має керувати нашими діями й нашими думками", – наголосив Боррель.
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Верховний представник ЄС заявив, що Європа не може дозволити російському диктатору Володимиру Путіну перемогти у цій війні.
"На карту поставлена наша власна безпека. Якщо стратегія Путіна виявиться успішною, це надасть Росії та іншим автократіям наснаги для досягнення їхніх імперіалістичних цілей", – підсумував він та додав, що Захід повинен "за будь-яку ціну запобігти появі світу, де сила переважатиме над правом, де потужні країни змінюватимуть кордони на власний розсуд, а слабкі стануть здобиччю сильних".
- 18 січня спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
- 29 січня президент Зеленський заявив, що Європейський союз не зможе достатньо допомогти Україні без США.
- Також головний дипломат ЄС заявив, що, попри санкції Євросоюзу проти Росії, війна досі триває і інтенсивність бойових дій зростає.
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