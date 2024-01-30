Боррель: Имперские амбиции РФ должны отправиться на свалку истории. На кону безопасность

Верховный представитель ЕС заявил, что Европа не может позволить российскому диктатору Путину победить в этой войне

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что победа Украины в войне является лучшей гарантией безопасности для Европы, а имперские амбиции России должны отправиться в свалку истории. Также в своей статье, которая была опубликована во французском издании L'Obs, он подчеркнул, что сейчас на кону безопасность евроатлантического региона.

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По словам Борреля, в мире сегодня снова звучат заявления о том, что Украина якобы не сможет победить в войне против России, в связи с чем страны должны примириться. Он подчеркнул, что "эти идеи были ошибочными в 2022 году, и они остаются ошибочными сегодня".

"Мы не должны позволить им формировать нашу политику в отношении Украины", – пояснил он.

Он отметил, что победа Украины в противостоянии российской агрессии является лучшей гарантией безопасности для Европы, поскольку после войны Россия уменьшит давление на своих соседей, облегчит путь Киеву к членству в ЕС и позволит Европе, а также миру переключить свое внимание на многие другие вызовы.

"С нашей помощью Украина может отправить имперские амбиции России на свалку истории. Это то, что должно руководить нашими действиями и нашими мыслями", – подчеркнул Боррель.

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Верховный представитель ЕС заявил, что Европа не может разрешить российскому диктатору Владимиру Путину победить в этой войне.

"На карту поставлена наша собственная безопасность. Если стратегия Путина окажется успешной, это даст России и другим автократиям силы для достижения их империалистических целей", – подытожил он и добавил, что Запад должен "любой ценой предотвратить появление мира, где сила будет преобладать над правом, где мощные страны будут менять границы по своему усмотрению, а слабые станут добычей сильных".

18 января спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

29 января президент Зеленский заявил, что Европейский союз не сможет достаточно помочь Украине без США.

Также главный дипломат ЕС заявил, что, несмотря на санкции Евросоюза против России, война продолжается и интенсивность боевых действий растет.

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