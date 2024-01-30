Боррель: Имперские амбиции РФ должны отправиться на свалку истории. На кону безопасность
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что победа Украины в войне является лучшей гарантией безопасности для Европы, а имперские амбиции России должны отправиться в свалку истории. Также в своей статье, которая была опубликована во французском издании L'Obs, он подчеркнул, что сейчас на кону безопасность евроатлантического региона.
По словам Борреля, в мире сегодня снова звучат заявления о том, что Украина якобы не сможет победить в войне против России, в связи с чем страны должны примириться. Он подчеркнул, что "эти идеи были ошибочными в 2022 году, и они остаются ошибочными сегодня".
"Мы не должны позволить им формировать нашу политику в отношении Украины", – пояснил он.
Он отметил, что победа Украины в противостоянии российской агрессии является лучшей гарантией безопасности для Европы, поскольку после войны Россия уменьшит давление на своих соседей, облегчит путь Киеву к членству в ЕС и позволит Европе, а также миру переключить свое внимание на многие другие вызовы.
"С нашей помощью Украина может отправить имперские амбиции России на свалку истории. Это то, что должно руководить нашими действиями и нашими мыслями", – подчеркнул Боррель.
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Верховный представитель ЕС заявил, что Европа не может разрешить российскому диктатору Владимиру Путину победить в этой войне.
"На карту поставлена наша собственная безопасность. Если стратегия Путина окажется успешной, это даст России и другим автократиям силы для достижения их империалистических целей", – подытожил он и добавил, что Запад должен "любой ценой предотвратить появление мира, где сила будет преобладать над правом, где мощные страны будут менять границы по своему усмотрению, а слабые станут добычей сильных".
- 18 января спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
- 29 января президент Зеленский заявил, что Европейский союз не сможет достаточно помочь Украине без США.
- Также главный дипломат ЕС заявил, что, несмотря на санкции Евросоюза против России, война продолжается и интенсивность боевых действий растет.
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