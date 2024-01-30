Лідери ЄС на саміті 1 лютого продовжать військову підтримку України – Reuters

За даними агентства, Європейська Рада також підтвердить нагальну необхідність прискорити постачання боєприпасів і ракет

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA/ FABIO CIMAGLIA)

Лідери Європейського Союзу на саміті 1 лютого 2024 року підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні. Про це йдеться в проєкт висновків зустрічі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

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За даними агентства, у проєкті Європейська Рада також підтверджує нагальну необхідність прискорити постачання боєприпасів і ракет.

Зокрема, зазначили журналісти, проєкт висновків саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 млрд євро на допомогу Україні до "Європейського фонду миру", який використовується для фінансування постачання зброї Києву.

Головною темою саміту в четвер у Брюсселі є спроба досягти згоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який був заблокований Угорщиною на попередньому саміті в грудні.

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