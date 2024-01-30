Лідери ЄС на саміті 1 лютого продовжать військову підтримку України – Reuters
Лідери Європейського Союзу на саміті 1 лютого 2024 року підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні. Про це йдеться в проєкт висновків зустрічі, з яким ознайомилося агентство Reuters.
За даними агентства, у проєкті Європейська Рада також підтверджує нагальну необхідність прискорити постачання боєприпасів і ракет.
Зокрема, зазначили журналісти, проєкт висновків саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 млрд євро на допомогу Україні до "Європейського фонду миру", який використовується для фінансування постачання зброї Києву.
Головною темою саміту в четвер у Брюсселі є спроба досягти згоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який був заблокований Угорщиною на попередньому саміті в грудні.
- Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву на 50 млрд євро.
- Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.
- 29 січня міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, що питання 50 млрд євро має вирішуватись у Брюсселі.
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