Орбан погодився розблокувати 50 млрд євро для України, але висунув умову
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив в інтерв'ю французькому Le Point, що Будапешт готовий до компромісу щодо 50 млрд євро для України за умови щорічного голосування стосовно продовження фінансування.
Він пояснив, що Угорщина не згодна ані з поправками до бюджету ЄС, ані з тим, що ЄС має надати Україні 50 млрд євро, що, на думку Орбана, є "величезною сумою". Також Будапешт не готовий "підписуватися" під тим, щоб виділяти Україні ці кошти раз на чотири роки.
"Але нехай буде так: Угорщина готова брати участь у рішенні двадцяти семи, якщо вони гарантують, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні", – сказав Орбан.
Угорський прем'єр також зауважив, що щорічне рішення щодо продовження допомоги Україні "повинно бути одноголосним". Також він пожалівся на те, що його вимога інтерпретується деякими країнами-членами ЄС, як спроба шантажу.
- Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву на 50 млрд євро.
- Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського Союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.
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