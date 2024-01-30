Орбан погодився розблокувати 50 млрд євро для України, але висунув умову

Він хоче, щоб кожного року Угорщина з іншими членами ЄС могла вирішувати, чи буде Україна надалі отримувати гроші

Фото: ЕРА/YOAN VALAT

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив в інтерв'ю французькому Le Point, що Будапешт готовий до компромісу щодо 50 млрд євро для України за умови щорічного голосування стосовно продовження фінансування.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він пояснив, що Угорщина не згодна ані з поправками до бюджету ЄС, ані з тим, що ЄС має надати Україні 50 млрд євро, що, на думку Орбана, є "величезною сумою". Також Будапешт не готовий "підписуватися" під тим, щоб виділяти Україні ці кошти раз на чотири роки.

"Але нехай буде так: Угорщина готова брати участь у рішенні двадцяти семи, якщо вони гарантують, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні", – сказав Орбан.

Угорський прем'єр також зауважив, що щорічне рішення щодо продовження допомоги Україні "повинно бути одноголосним". Також він пожалівся на те, що його вимога інтерпретується деякими країнами-членами ЄС, як спроба шантажу.

ДОВІДКА Євросоюз хоче затвердити Ukraine Facility – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня прем'єр Угорщини ветував це рішення. Запитання планують знову розглянути на саміті, який відбудеться 1 лютого. Євросоюз хоче затвердити Ukraine Facility – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня прем'єр Угорщини ветував це рішення. Запитання планують знову розглянути на саміті, який відбудеться 1 лютого.

Читайте також: Сійярто про €50 млрд для України: Це не двостороннє питання, вирішимо в Брюсселі