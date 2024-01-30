Орбан согласился разблокировать 50 млрд евро для Украины, но выдвинул условие
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью французскому Le Point, что Будапешт готов к компромиссу по 50 млрд евро для Украины при условии ежегодного голосования по продолжению финансирования.
Он пояснил, что Венгрия не согласна ни с поправками в бюджет ЕС, ни с тем, что ЕС должен предоставить Украине 50 млрд. евро, что, по мнению Орбана, является "огромной суммой". Также Будапешт не готов подписываться под тем, чтобы выделять Украине эти средства раз в четыре года.
"Но да будет так: Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если они гарантируют, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать отправлять эти деньги или нет", – сказал Орбан.
Венгерский премьер также отметил, что ежегодное решение о продлении помощи Украине "должно быть единогласным". Также он посетовал на то, что его требование интерпретируется некоторыми странами-членами ЕС как попытка шантажа.
- Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за которые уступки готовы отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро.
- Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить средства от Европейского союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.
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