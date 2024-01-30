Орбан согласился разблокировать 50 млрд евро для Украины, но выдвинул условие

Он хочет, чтобы каждый год Венгрия с другими членами ЕС могла решать, будет ли Украина в дальнейшем получать деньги

Фото: ЕРА/YOAN VALAT

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью французскому Le Point, что Будапешт готов к компромиссу по 50 млрд евро для Украины при условии ежегодного голосования по продолжению финансирования.

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Он пояснил, что Венгрия не согласна ни с поправками в бюджет ЕС, ни с тем, что ЕС должен предоставить Украине 50 млрд. евро, что, по мнению Орбана, является "огромной суммой". Также Будапешт не готов подписываться под тем, чтобы выделять Украине эти средства раз в четыре года.

"Но да будет так: Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если они гарантируют, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать отправлять эти деньги или нет", – сказал Орбан.

Венгерский премьер также отметил, что ежегодное решение о продлении помощи Украине "должно быть единогласным". Также он посетовал на то, что его требование интерпретируется некоторыми странами-членами ЕС как попытка шантажа.

СПРАВКА Евросоюз хочет утвердить Ukraine Facility – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но во время предыдущего саммита 14-15 декабря премьер Венгрии ветировал это решение. Вопрос планируют снова рассмотреть на саммите, который состоится 1 февраля. Евросоюз хочет утвердить Ukraine Facility – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но во время предыдущего саммита 14-15 декабря премьер Венгрии ветировал это решение. Вопрос планируют снова рассмотреть на саммите, который состоится 1 февраля.

Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за которые уступки готовы отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро.

Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить средства от Европейского союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.

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