Сійярто про €50 млрд для України: Це не двостороннє питання, вирішимо в Брюсселі

Петер Сійярто (Скриншот)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, що питання 50 млрд євро має вирішуватись у Брюсселі.

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Сійярто уник прямої відповіді на запитання, чи готова Угорщина змінити позицію з цього питання.

"Щодо розблокування 50 млрд євро для України – це не двостороннє питання. Тому ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюсселі", – відповів очільник угорської дипломатії.

Крім того, Сійярто вкотре наголосив на тому, що Будапешт офіційно підтримує територіальну цілісність України та готовий надалі допомагати Києву в гуманітарних питаннях. Водночас він наголосив, що його країна не буде поставляти зброю Україні, як і не поставляла раніше.

ДОВІДКА Євросоюз хоче затвердити Ukraine Facility – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня прем'єр Угорщини ветував це рішення. Запитання планують знову розглянути на саміті, який відбудеться 1 лютого. Євросоюз хоче затвердити Ukraine Facility – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня прем'єр Угорщини ветував це рішення. Запитання планують знову розглянути на саміті, який відбудеться 1 лютого.

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