Сійярто про €50 млрд для України: Це не двостороннє питання, вирішимо в Брюсселі
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, що питання 50 млрд євро має вирішуватись у Брюсселі.
Сійярто уник прямої відповіді на запитання, чи готова Угорщина змінити позицію з цього питання.
"Щодо розблокування 50 млрд євро для України – це не двостороннє питання. Тому ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюсселі", – відповів очільник угорської дипломатії.
Крім того, Сійярто вкотре наголосив на тому, що Будапешт офіційно підтримує територіальну цілісність України та готовий надалі допомагати Києву в гуманітарних питаннях. Водночас він наголосив, що його країна не буде поставляти зброю Україні, як і не поставляла раніше.
- Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву на 50 млрд євро.
- Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.
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