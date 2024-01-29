Лідер угорських ультраправих заявив про претензії на Закарпаття. Кулеба відреагував

Дмитро Кулеба (Скриншот)

Лідер угорської партії Наша Батьківщина Ласло Тороцкаї заявив про претензії на Закарпаття у разі втрати української державності через вторгнення РФ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу з угорським колегою Петером Сійярто заявив, що Тороцкаї "обламає зуби" мріями про Закарпаття.

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"Щодо війни в Україні, наше повідомлення дуже просте: негайне припинення вогню, мир і вирішення шляхом переговорів. Якщо ця війна закінчиться втратою Україною своєї державності, то як єдина угорська партія, яка займає таку позицію, дозвольте мені дати сигнал, що ми претендуємо на Закарпаття", – сказав Тороцкаї 28 січня.

Кулеба подякував Будапешту за офіційну позицію з підтримки територіальної цілісності України і заявив, що ультраправі угорські політики "обламають зуби" мріями про Закарпаття.

"Ми розуміємо, що не всім хочеться, щоб між Україною та Угорщиною були гарні стосунки… Але якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють такі заяви, обламають їх тим більше. І ще раз у цьому контексті хочу подякувати Петеру за висловлення чіткої позиції уряду Угорщини", – сказав Кулеба.

19 січня голова Офісу президента після телефонної розмови із Сійярто повідомив, що Угорщина та Україна налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин.

Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву на 50 млрд євро.

Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського Союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.

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