Єрмак провів переговори з Сійярто: Налаштовані на діалог щодо двосторонніх відносин

Керівник ОП Єрмак обговорив з очільником угорського МЗС Сійярто підготовку до майбутньої зустрічі в Ужгороді, яка відбудеться 29 січня

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Угорщина та Україна налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин. Про це повідомила пресслужба Офісу президента із посиланням на телефонну розмову, яка відбулася між керівником ОП та міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.

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11 січня речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив LIGA.net, що на 29 січня в Ужгороді заплановано зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та керівника ОП з угорським дипломатом. За даними ОП, 19 січня Єрмак та Сійярто обговорили підготовку цієї зустрічі.

"Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами", – наголосив керівник ОП.

Також посадовець подякував Сійярто за участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

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21 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що схвалив запрошення президента Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання: про що [говорити]?"

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини – "це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин".

11 грудня 2023 року очільник МЗС Кулеба вперше з початку великої війни зустрівся з угорським колегою Сійярто на засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів про вступ України до блоку. Однак 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.

Наступного дня Орбан ветував виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку ЄС. За даними FT, країни-члени ЄС можуть позбавити Угорщину права голосу, щоб ухвалити пакет допомоги.

18 січня голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гуяш заявив, що до досягнення угоди з ЄС щодо нового довгострокового фінансування України "ще далеко", але цю проблему "можна розв'язати до 2026 року".

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