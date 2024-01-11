Сійярто приїде до Ужгорода 29 січня. Зустрінеться з Кулебою та Єрмаком – МЗС
Дмитро Кулеба та Петер Сійярто (Фото: МЗС)

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив LIGA.net, що на 29 січня в Ужгороді заплановано зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та керівника Офісу президента Андрія Єрмака з угорським дипломатом Петером Сійярто.

За словами Ніколенка, ця зустріч стане продовженням нещодавніх політичних контактів України та Угорщини.

Ключовими темами стануть організація зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в ЄС та комплексного розвитку двосторонніх відносин.

21 грудня Орбан заявив, що схвалив запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання: про що [говорити]?"

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини – "це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин".

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