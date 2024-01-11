Сійярто приїде до Ужгорода 29 січня. Зустрінеться з Кулебою та Єрмаком – МЗС

В ході переговорів планується обговорити майбутню зустріч Зеленського з Орбаном

Дмитро Кулеба та Петер Сійярто (Фото: МЗС)

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив LIGA.net, що на 29 січня в Ужгороді заплановано зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та керівника Офісу президента Андрія Єрмака з угорським дипломатом Петером Сійярто.

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За словами Ніколенка, ця зустріч стане продовженням нещодавніх політичних контактів України та Угорщини.

Ключовими темами стануть організація зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в ЄС та комплексного розвитку двосторонніх відносин.

21 грудня Орбан заявив, що схвалив запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання: про що [говорити]?"

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини – "це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин".

Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів про вступ України до блоку. Однак 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.

Наступного дня Орбан ветував виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку ЄС. За даними FT, країни-члени ЄС можуть позбавити Угорщину права голосу, щоб ухвалити пакет допомоги.

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