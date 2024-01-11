Сийярто приедет в Ужгород 29 января. Встретится с Кулебой и Ермаком – МИД

В ходе переговоров планируется обсудить предстоящую встречу Зеленского с Орбаном

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто (Фото: МИД)

Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил LIGA.net, что на 29 января в Ужгороде запланирована встреча главы МИД Дмитрия Кулебы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака с венгерским дипломатом Петером Сийярто.

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По словам Николенко, эта встреча станет продолжением недавних политических контактов Украины и Венгрии.

Ключевыми темами станут организация встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в целях продвижения важных для Украины решений в ЕС и комплексного развития двусторонних отношений.

21 декабря Орбан заявил, что одобрил приглашение Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем", но "осталось лишь прояснить один вопрос: о чем [говорить]?"

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, потенциальные переговоры будут касаться двусторонних отношений Украины и Венгрии – "это широкий спектр, и он не сводится к вопросам нацменьшинств ".

Венгерский премьер неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Однако 14 декабря 2023 Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала.

На следующий день Орбан ветировал выделение 50 млрд. евро для поддержки Украины со стороны ЕС. По данным FT, страны-члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса , чтобы принять пакет помощи.

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