Плануючи зустріч Зеленського з Орбаном, в Угорщині попередили: "мирної" позиції не змінять

Зустріч українського і угорського лідерів може відбутись "у найближчому майбутньому", повідомив Єрмак

Віктор Орбан (фото - EPA-EFE - MAX SLOVENCIK)

Наразі триває робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з угорським прем’єром Віктором Орбаном, але Будапешт не змінить своєї "мирної" позиції. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками розмови з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Єрмак назвав "продуктивною" розмову із Сійярто і повідомив, що триває робота над організацією зустрічі двох лідерів "у найближчому майбутньому".

Також глава ОП повідомив, що вони із Сійярто обговорили просування України на євроінтеграційному шляху.

Угорський міністр написав про зацікавленість Будапешта у підтримці "якнайкращої співпраці з усіма сусідами" і висловив сподівання на покращення відносин між двома державами.

"Звичайно, ми не змінимо своєї мирної позиції, але чекаю на нашу особисту зустріч (з Єрмаком. – ред.) у січні, бо там у нас буде можливість обговорити найнагальніші двосторонні питання", – зазначив він.

21 грудня Орбан заявив, що схвалив запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання: про що [говорити]?"

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини – "це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин".

Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів про вступ України до блоку. Однак 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.

Наступного дня Орбан ветував виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку ЄС. За даними FT, країни-члени ЄС можуть позбавити Угорщину права голосу, щоб ухвалити пакет допомоги.

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