Плануючи зустріч Зеленського з Орбаном, в Угорщині попередили: "мирної" позиції не змінять
Віктор Орбан (фото - EPA-EFE - MAX SLOVENCIK)

Наразі триває робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з угорським прем’єром Віктором Орбаном, але Будапешт не змінить своєї "мирної" позиції. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками розмови з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Єрмак назвав "продуктивною" розмову із Сійярто і повідомив, що триває робота над організацією зустрічі двох лідерів "у найближчому майбутньому". 

Також глава ОП повідомив, що вони із Сійярто обговорили просування України на євроінтеграційному шляху.

Угорський міністр написав про зацікавленість Будапешта у підтримці "якнайкращої співпраці з усіма сусідами" і висловив сподівання на покращення відносин між двома державами.

"Звичайно, ми не змінимо своєї мирної позиції, але чекаю на нашу особисту зустріч (з Єрмаком. – ред.) у січні, бо там у нас буде можливість обговорити найнагальніші двосторонні питання", – зазначив він.

21 грудня Орбан заявив, що схвалив запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання: про що [говорити]?"

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини – "це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин".

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