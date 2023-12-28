Планируя встречу Зеленского с Орбаном, в Венгрии предупредили: "мирную" позицию не изменят

Встреча украинского и венгерского лидеров может состояться "в ближайшем будущем", сообщил Ермак

Виктор Орбан (фото - EPA-EFE - MAX SLOVENCIK)

В настоящее время идет работа над организацией встречи президента Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном, но Будапешт не изменит своей "мирной" позиции. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам разговора с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Ермак назвал "продуктивным" разговор с Сийярто и сообщил, что продолжается работа над организацией встречи двух лидеров "в ближайшем будущем".

Также глава ОП сообщил, что они с Сийярто обсудили продвижение Украины на евроинтеграционном пути.

Венгерский министр написал о заинтересованности Будапешта в поддержке "наилучшего сотрудничества со всеми соседями" и выразил надежду на улучшение отношений между двумя государствами.

"Конечно, мы не изменим свою мирную позицию, но жду нашу личную встречу (с Ермаком. – ред.) в январе, потому что там у нас будет возможность обсудить самые неотложные двусторонние вопросы", – отметил он.

21 декабря Орбан заявил, что принял приглашение Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем", но "осталось лишь прояснить один вопрос: о чем [говорить]?"

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, потенциальные переговоры будут касаться двусторонних отношений Украины и Венгрии – "это широкий спектр, и он не сводится к вопросам нацменьшинств".

Венгерский премьер неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Однако 14 декабря Европейский совет принял решение начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала.

На следующий день Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны ЕС. По данным FT, страны-члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы принять пакет помощи.

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