Сійярто похвалив очільника Закарпатської ОВА за "новий підхід" в угорсько-українських відносинах
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся з очільником Закарпатської ОВА Віктором Микитою на угорсько-українському кордоні. Про це він написав у Facebook.
На думку Сійярто, Микита приніс на Закарпаття "абсолютно новий підхід: культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч-о-пліч у мирі та злагоді".
"Ми хотіли б покращити співпрацю між Україною та Угорщиною, тому добре, що глава ОВА приєднався до української делегації на кордоні в Захоні", – написав угорський дипломат.
Після цього Сійярто разом з командою прибув до Ужгорода на перемовини з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником української дипломатії Дмитром Кулебою.
- 19 січня голова Офісу президента після телефонної розмови із Сіярто повідомив, що Угорщина та Україна налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин.
- Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву на 50 млрд євро.
- Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського Союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.
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