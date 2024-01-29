Сійярто похвалив очільника Закарпатської ОВА за "новий підхід" в угорсько-українських відносинах

Глава МЗС Угорщини заявив, що хоче покращень у співпраці між двома країнами

Віктор Микита та Петер Сійярто (Фото: Facebook Сійярто)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся з очільником Закарпатської ОВА Віктором Микитою на угорсько-українському кордоні. Про це він написав у Facebook.

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На думку Сійярто, Микита приніс на Закарпаття "абсолютно новий підхід: культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч-о-пліч у мирі та злагоді".

"Ми хотіли б покращити співпрацю між Україною та Угорщиною, тому добре, що глава ОВА приєднався до української делегації на кордоні в Захоні", – написав угорський дипломат.

Після цього Сійярто разом з командою прибув до Ужгорода на перемовини з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником української дипломатії Дмитром Кулебою.

19 січня голова Офісу президента після телефонної розмови із Сіярто повідомив, що Угорщина та Україна налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин.

Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву на 50 млрд євро.

Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського Союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.

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