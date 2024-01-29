Сийярто похвалил главу Закарпатской ОВА за "новый подход" в отношениях украинцев и венгров

Глава МИД Венгрии заявил, что хочет улучшений в сотрудничестве между двумя странами

Виктор Микита и Петер Сийярто (Фото: Facebppk Сийярто)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с главой Закарпатской ОВА Виктором Микитой на венгерско-украинской границе. Об этом он написал в Facebook.

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По мнению Сийярто, Микита принес на Закарпатье "совершенно новый подход: культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить бок о бок в мире и согласии".

"Мы хотели бы улучшить сотрудничество между Украиной и Венгрией, потому хорошо, что глава ОВА присоединился к украинской делегации на границе в Захоне", – написал венгерский дипломат.

После этого Сийярто вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры с главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой.

19 января глава Офиса президента после телефонного разговора с Сиярто сообщил, что Венгрия и Украина настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений.

Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за какие уступки готова отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро.

Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить средства от Европейского Союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.

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