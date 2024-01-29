Лидер венгерских ультраправых заявил о претензиях на Закарпатье. Кулеба отреагировал

Дмитрий Кулеба (Скриншот)

Лидер венгерской партии Наша Родина Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на Закарпатье в случае потери украинской государственности из-за вторжения РФ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Тороцкаи "обломает зубы" мечтами о Закарпатье.

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"О войне в Украине наше сообщение очень простое: немедленное прекращение огня, мир и решение путем переговоров. Если эта война закончится потерей Украиной своей государственности, то как единственная венгерская партия, которая занимает такую позицию, позвольте мне дать сигнал, что мы претендуем на Закарпатье", – сказал Тороцкаи 28 января.

Кулеба поблагодарил Будапешт за официальную позицию по поддержке территориальной целостности Украины и заявил, что ультраправые венгерские политики "обломают зубы" мечтами о Закарпатье.

"Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения… Но если Путин обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, делающие такие заявления, обломают их тем более. И еще раз в этом контексте хочу поблагодарить Петера за выражение четкой позиции правительства Венгрии", – сказал Кулеба.

19 января глава Офиса президента после телефонного разговора с Сийярто сообщил, что Венгрия и Украина настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений.

Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за какие уступки готовы отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро.

Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить средства от Европейского Союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.

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