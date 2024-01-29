Сийярто о €50 млрд для Украины: Это не двусторонний вопрос, решим в Брюсселе

Петер Сийярто (Скриншот)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, что вопрос 50 млрд евро должен решаться в Брюсселе.

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Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу.

"О разблокировании 50 млрд евро для Украины – это не двусторонний вопрос. Поэтому мы будем обсуждать это не здесь, а в Брюсселе", – ответил глава венгерской дипломатии.

Кроме того, Сийярто в очередной раз отметил, что Будапешт официально поддерживает территориальную целостность Украины и готов в дальнейшем помогать Киеву в гуманитарных вопросах. В то же время, он подчеркнул, что его страна не будет поставлять оружие Украине, как и не поставляла ранее.

СПРАВКА Евросоюз хочет утвердить Ukraine Facility – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но во время предыдущего саммита 14-15 декабря премьер Венгрии ветировал это решение. Вопрос планируют снова рассмотреть на саммите, который состоится 1 февраля. Евросоюз хочет утвердить Ukraine Facility – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но во время предыдущего саммита 14-15 декабря премьер Венгрии ветировал это решение. Вопрос планируют снова рассмотреть на саммите, который состоится 1 февраля.

Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за которые уступки готовы отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро.

Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить средства от Европейского Союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.

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