Сийярто о €50 млрд для Украины: Это не двусторонний вопрос, решим в Брюсселе
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, что вопрос 50 млрд евро должен решаться в Брюсселе.
Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу.
"О разблокировании 50 млрд евро для Украины – это не двусторонний вопрос. Поэтому мы будем обсуждать это не здесь, а в Брюсселе", – ответил глава венгерской дипломатии.
Кроме того, Сийярто в очередной раз отметил, что Будапешт официально поддерживает территориальную целостность Украины и готов в дальнейшем помогать Киеву в гуманитарных вопросах. В то же время, он подчеркнул, что его страна не будет поставлять оружие Украине, как и не поставляла ранее.
- Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за которые уступки готовы отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро.
- Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить средства от Европейского Союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.
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