Лидеры ЕС на саммите 1 февраля продолжат военную поддержку Украины – Reuters
Лидеры Европейского Союза на саммите 1 февраля 2024 года подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предполагаемую и устойчивую военную поддержку" Украине. Об этом говорится в проекте выводов встречи, с которым ознакомилось агентство Reuters.
По данным агентства, в проекте Европейский Совет также подтверждает настоятельную необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет.
В частности, отметили журналисты, проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры также внести еще 5 млрд евро на помощь Украине в "Европейский фонд мира", который используется для финансирования поставок оружия Киеву.
Главной темой саммита в четверг в Брюсселе является попытка достичь согласия по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.
- Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за которые уступки готовы отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро.
- Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить средства от Европейского союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.
- 29 января министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, что вопрос 50 млрд евро должен решаться в Брюсселе.
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