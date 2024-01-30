Лидеры ЕС на саммите 1 февраля продолжат военную поддержку Украины – Reuters

По данным агентства, Европейский Совет также подтвердит настоятельную необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен (Фото: EPA/ FABIO CIMAGLIA)

Лидеры Европейского Союза на саммите 1 февраля 2024 года подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предполагаемую и устойчивую военную поддержку" Украине. Об этом говорится в проекте выводов встречи, с которым ознакомилось агентство Reuters.

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По данным агентства, в проекте Европейский Совет также подтверждает настоятельную необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет.

В частности, отметили журналисты, проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры также внести еще 5 млрд евро на помощь Украине в "Европейский фонд мира", который используется для финансирования поставок оружия Киеву.

Главной темой саммита в четверг в Брюсселе является попытка достичь согласия по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.

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