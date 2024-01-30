На Україну може чекати "економічний кінець світу" без західної фінансової допомоги – Politico

Одним з найсильніших аргументів на користь продовження підтримки України залишається те, що її припинення виявиться дорожчим для Європи

Данило Гетманцев (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Лідери країн ЄС мають проголосувати за надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро на саміті 1 лютого. Без цієї допомоги та фінансування від США Україна не зможе продовжувати боротьбу з Росією або довго підтримувати економіку, йдеться у матеріалі видання Politico, яке поспілкувалося, зокрема, із головою комітету з питань фінансів і податків українського парламенту Данилом Гетманцевим та головою Центрального банку Андрієм Пишним.

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Гетманцев у коментарі для видання наголосив, що наразі Україна "навіть не розглядає варіант неотримання цієї допомоги".

"Для нас це критично важливо, тому що від цього залежить своєчасність і повнота невійськових витрат", – наголосив він.

Водночас голова Центрального банку Пишний заявив Politico, що "Україна зможе підтримувати себе протягом деякого часу коштом власних внутрішніх ресурсів". Він оптимістично налаштований попри те, що "ризики для регулярності та своєчасності надходження міжнародної допомоги матеріалізувалися".

Проте Пишний визнає, що неотримання допомоги означатиме "перерозподіл обмежених ресурсів української економіки на користь першочергових бюджетних потреб". Тому, за його словами, "критично важливо відновити міжнародне фінансування".

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Одним з найсильніших аргументів на користь продовження підтримки залишається те, що її припинення виявиться дорожчим для Європи.

"Перемога України є ключем до зменшення ризиків безпеки на континенті", – сказав Пишний, зазначивши, що пакет у 50 мільярдів євро, який має бути схвалений цього тижня, є невеликим пивом у порівнянні із загальною європейською економікою.

"Для них це може виявитися найкращою інвестицією у власну оборону та економіку", підсумував він.

За підрахунками Центру економічної стратегії в Києві, з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року західні донори надали близько $73,6 млрд фінансової допомоги. Через Міжнародний валютний фонд вони очікують надати загалом $122 млрд у період 2023-2027 років.

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Євросоюз – основний фінансовий донор України, але Україна поки що залишається без фінансової підтримки не лише з боку Євросоюзу, а й США. З 1 жовтня у США почався новий фінансовий рік, а там досі не ухвалили річний бюджет. Країна живе з тимчасовими бюджетними деклараціями, в яких не передбачена нова допомога для України.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва. Опісля Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

26 січня прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Угорщина, яка раніше ветувала надання фінансової допомоги Україні, погодилася підтримати 50 млрд євро.

29 січня генсек НАТО Столтенберг зустрівся з держсекретарем США Блінкеном у Вашингтоні. Вони обговорили подальшу допомогу Україні, її досягнення на полі бою, а також перспективу членства в Альянсі.

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