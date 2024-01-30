Украину может ждать "экономический конец света" без западной финансовой помощи – Politico

Одним из сильнейших аргументов в пользу продолжения поддержки Украины остается то, что ее прекращение окажется более дорогим для Европы

Даниил Гетманцев (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Лидеры стран ЕС должны проголосовать за предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро на саммите 1 февраля. Без этой помощи и финансирования от США, Украина не сможет продолжать борьбу с Россией или долго поддерживать экономику, говорится в материале издания Politico, которое пообщалось в частности с председателем комитета по вопросам финансов и налогов украинского парламента Даниилом Гетманцевым и главой Центрального банка Андреем Пышным.

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Гетманцев в комментарии для издания отметил, что сейчас Украина "даже не рассматривает вариант неполучения этой помощи".

"Для нас это критически важно, потому что от этого зависит своевременность и полнота невоенных расходов", – подчеркнул он.

В то же время глава Центрального банка Пышный заявил Politico, что "Украина сможет поддерживать себя в течение некоторого времени за счет собственных внутренних ресурсов". Он оптимистично настроен несмотря на то, что "риски для регулярности и своевременности поступления международной помощи материализовались".

Однако, Пышный признает, что неполучение помощи будет означать "перераспределение ограниченных ресурсов украинской экономики в пользу первоочередных бюджетных потребностей". Поэтому, по его словам, "критически важно восстановить международное финансирование".

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Одним из самых сильных аргументов в пользу продолжения поддержки остается то, что ее прекращение окажется дороже для Европы.

"Победа Украины является ключом к уменьшению рисков безопасности на континенте", – сказал Пышный, отметив, что пакет в 50 миллиардов евро, который должен быть одобрен на этой неделе, является небольшим пивом по сравнению с общей европейской экономикой.

"Для них это может оказаться лучшей инвестицией в собственную оборону и экономику", подытожил он.

По подсчетам Центра экономической стратегии в Киеве, с момента вторжения России в феврале 2022 года западные доноры предоставили около $73,6 млрд. финансовой помощи. Через Международный валютный фонд они ожидают предоставить в общей сложности $122 млрд в период 2023-2027 годов.

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Евросоюз – основной финансовый донор Украины, но Украина пока остается без финансовой поддержки не только со стороны Евросоюза, но и США. С 1 октября в США начался новый финансовый год, а там до сих пор не был принят годовой бюджет. Страна живет с временными бюджетными декларациями, в которых не предусмотрена новая помощь для Украины.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева. Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

26 января премьер-министр Шмигаль заявил, что Венгрия, ранее ветировавшая предоставление финансовой помощи Украине, согласилась поддержать 50 млрд евро.

29 января генсек НАТО Столтенберг встретился с госсекретарем США Блинкеном в Вашингтоне. Они обсудили дальнейшую помощь Украине, ее достижения на поле боя и перспективу членства в Альянсе.

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