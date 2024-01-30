Україна в НАТО та допомога від США – про що говорили Столтенберг та Блінкен у Вашингтоні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні. Вони обговорили подальшу допомогу Україні, її досягнення на полі бою, а також перспективу членства в Альянсі. Про це повідомляє Голос Америки.
Блінкен зауважив, що без ухвалення додаткового фінансування захист України опиниться під загрозою.
"Простіше кажучи, без цього все, чого досягли українці й чого ми допомогли їм досягти, буде під загрозою", – сказав він.
Своєю чергою, Столтенберг висловив упевненість, що США й надалі підтримуватимуть Україну, оскільки "в інтересах США та всього Заходу – не дати перемогти Путіну".
"Я переконаний, що всі союзники по НАТО продовжать надсилати допомогу Україні, тому що це не благодійність. Це інвестиція у нашу власну безпеку <...> Звичайно, ми всі хотіли б бачити більший прогрес у наступі ЗСУ, але не варто недооцінювати досягнення українців. Єдиний спосіб покласти край цій війні — це переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього — надати Україні зброю зі Сполучених Штатів, від інших союзників і партнерів", – сказав Столтенберг.
Він додав, що для справедливого миру Україні потрібно більше зброї.
"Те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою. Тому, якщо ми хочемо тривалого, справедливого миру, ми повинні забезпечити Україну більшою кількістю зброї та боєприпасів. Зброя Україні – це шлях до миру", – заявив керівник Альянсу.
Блінкен додав, що Україна стане членом НАТО, як це сталося спочатку з Фінляндією, а зараз – зі Швецією.
"Це також підкреслює, що агресія Путіна проти України стала жалюгідною стратегічною невдачею Росії", – резюмував він.
- 27 грудня 2023 року США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Це був останній пакет минулого року.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
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