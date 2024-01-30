Україна в НАТО та допомога від США – про що говорили Столтенберг та Блінкен у Вашингтоні

Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні. Вони обговорили подальшу допомогу Україні, її досягнення на полі бою, а також перспективу членства в Альянсі. Про це повідомляє Голос Америки.

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Блінкен зауважив, що без ухвалення додаткового фінансування захист України опиниться під загрозою.

"Простіше кажучи, без цього все, чого досягли українці й чого ми допомогли їм досягти, буде під загрозою", – сказав він.

Своєю чергою, Столтенберг висловив упевненість, що США й надалі підтримуватимуть Україну, оскільки "в інтересах США та всього Заходу – не дати перемогти Путіну".

"Я переконаний, що всі союзники по НАТО продовжать надсилати допомогу Україні, тому що це не благодійність. Це інвестиція у нашу власну безпеку <...> Звичайно, ми всі хотіли б бачити більший прогрес у наступі ЗСУ, але не варто недооцінювати досягнення українців. Єдиний спосіб покласти край цій війні — це переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього — надати Україні зброю зі Сполучених Штатів, від інших союзників і партнерів", – сказав Столтенберг.

Він додав, що для справедливого миру Україні потрібно більше зброї.

"Те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою. Тому, якщо ми хочемо тривалого, справедливого миру, ми повинні забезпечити Україну більшою кількістю зброї та боєприпасів. Зброя Україні – це шлях до миру", – заявив керівник Альянсу.

Блінкен додав, що Україна стане членом НАТО, як це сталося спочатку з Фінляндією, а зараз – зі Швецією.

"Це також підкреслює, що агресія Путіна проти України стала жалюгідною стратегічною невдачею Росії", – резюмував він.

27 грудня 2023 року США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Це був останній пакет минулого року.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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