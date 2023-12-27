США оголосили про військову допомогу Україні ще на $250 млн. Останній пакет у цьому році

У новому пакеті – боєприпаси для NASAMS і HIMARS, артилерійські снаряди, "джавеліни", "стінгери" тощо

Ентоні Блінкен (Фото - ЕРА)

США оголосили про виділення Україні ще одного пакета військової допомоги на $250 млн, пресслужба Пентагону оприлюднила список зброї. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що це останній "фінальний пакет" від Штатів у 2023 році.

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"Наша допомога мала вирішальне значення для підтримки наших українських партнерів, які захищають свою країну та свою свободу від агресії Росії", – сказав Блінкен.

Допомогу буде надано із наявних запасів Міноборони США.

До нового пакета для ЗСУ увійшли:

→ додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS;

→ переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger;

→ компоненти системи ППО;

→ додаткові боєприпаси HIMARS;

→ артснаряди калібру 155 та 105 мм;

→ ракети TOW;

→ протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

→ понад 15 млн набоїв для стрілецької зброї;

→ підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

→ запчастини, медичне, технічне та інше допоміжне обладнання.

Конгресу США так і не вдалося досягти угоди про надання додаткового фінансування військової допомоги для України до кінця року.

Тепер у Байдена сподіваються, що Конгрес схвалить допомогу Україні на початку січня 2024 року.

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