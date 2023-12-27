США объявили о военной помощи Украине еще на $250 млн. Это последний пакет в этом году

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

США объявили о выделении Украине еще одного пакета военной помощи на $250 млн, пресс-служба Пентагона опубликовала список оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это "финальный пакет" от Штатов в 2023-м.

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"Наша помощь имела решающее значение для поддержки наших украинских партнеров, защищающих свою страну и свою свободу от агрессии России", - сказал Блинкен.

В новый пакет для ВСУ вошли:

→ дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS;

→ переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger;

→ компоненты системы ПВО;

→ дополнительные боеприпасы HIMARS;

→ артснаряды калибра 155 и 105 мм;

→ ракеты TOW;

→ противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

→ более 15 млн патронов для стрелкового оружия;

→ подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

→ запчасти, медицинское, техническое и другое вспомогательное оборудование.

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