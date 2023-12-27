США объявили о военной помощи Украине еще на $250 млн. Это последний пакет в этом году
США объявили о выделении Украине еще одного пакета военной помощи на $250 млн, пресс-служба Пентагона опубликовала список оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это "финальный пакет" от Штатов в 2023-м.
"Наша помощь имела решающее значение для поддержки наших украинских партнеров, защищающих свою страну и свою свободу от агрессии России", - сказал Блинкен.
В новый пакет для ВСУ вошли:
→ дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS;
→ переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger;
→ компоненты системы ПВО;
→ дополнительные боеприпасы HIMARS;
→ артснаряды калибра 155 и 105 мм;
→ ракеты TOW;
→ противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
→ более 15 млн патронов для стрелкового оружия;
→ подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
→ запчасти, медицинское, техническое и другое вспомогательное оборудование.
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