Блінкен не думає, що Україна та Росія близькі до припинення вогню. Висміяв альянси Путіна
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить швидкого перемир'я між Україною та Росією. Про це він заявив під час виступу у Давосі.
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За його словами, він не думає, що Київ та Москва близькі до припинення вогню.
"Володимир Путін готовий продовжувати втягувати своїх молодих людей у м'ясорубку, що є глибокою трагедією", — сказав Блінкен.
Дипломат зазначив, що бачить майбутнє, в якому Україна "твердо стоятиме на своїх ногах".
Глава Держдепу також висміяв альянси Росії та заявив, що в дипломатії іноді можна побачити групи країн, які збираються разом, і це "нагадує знамениту сцену в барі із "Зоряних війн".
- 9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки. А 12 жовтня Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.
- 8 листопада в Державному департаменті США повідомили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.
- 24 листопада міністр закордонних справ Литви заявив, що Україну можуть залучити до переговорів з Росією через нестачу військової допомоги.
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