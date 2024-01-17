Блінкен не думає, що Україна та Росія близькі до припинення вогню. Висміяв альянси Путіна

Блінкен заявив, що Путін готовий продовжувати відправляти росіян до м'ясорубки війни проти України

Ентоні Блінкен (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить швидкого перемир'я між Україною та Росією. Про це він заявив під час виступу у Давосі.

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За його словами, він не думає, що Київ та Москва близькі до припинення вогню.

"Володимир Путін готовий продовжувати втягувати своїх молодих людей у м'ясорубку, що є глибокою трагедією", — сказав Блінкен.

Дипломат зазначив, що бачить майбутнє, в якому Україна "твердо стоятиме на своїх ногах".

Глава Держдепу також висміяв альянси Росії та заявив, що в дипломатії іноді можна побачити групи країн, які збираються разом, і це "нагадує знамениту сцену в барі із "Зоряних війн".

9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки. А 12 жовтня Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США повідомили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

24 листопада міністр закордонних справ Литви заявив, що Україну можуть залучити до переговорів з Росією через нестачу військової допомоги.

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