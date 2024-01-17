Блинкен не думает, что Украина и Россия близки к прекращению огня. Высмеял альянсы Путина

Блинкен заявил, что Путин готов продолжать отправлять россиян в мясорубку войны против Украины

Энтони Блинкен (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит скорого перемирия между Украиной и Россией. Об этом он заявил во время выступления в Давосе.

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По его словам, он не думает, что Киев и Москва близки к прекращению огня.

"Владимир Путин готов продолжать втягивать своих молодых людей в мясорубку, что является глубокой трагедией", — сказал Блинкен.

Дипломат отметил, что видит будущее, в котором Украина "будет твердо стоять на своих ногах".

Глава Госдепа также высмеял альянсы России и заявил, что в дипломатии иногда можно увидеть группы стран, которые собираются вместе, и это "напоминает знаменитую сцену в баре из "Звездных войн".

9 октября 2023 года глава МИД Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках. А 12 октября Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США сообщили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

24 ноября министр иностранных дел Литвы заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

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