Украина в НАТО и помощь от США – о чем говорили Столтенберг и Блинкен в Вашингтоне
Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Они обсудили дальнейшую помощь Украине, ее достижения на поле боя и перспективу членства в Альянсе. Об этом сообщает Голос Америки.
Блинкен отметил, что без принятия дополнительного финансирования защита Украины окажется под угрозой.
"Проще говоря, без этого все, чего добились украинцы и чего мы помогли им достичь, будет под угрозой", – сказал он.
В свою очередь, Столтенберг выразил уверенность, что США и дальше будут поддерживать Украину, поскольку "в интересах США и всего Запада – не дать победить Путину".
"Я убежден, что все союзники по НАТО продолжат посылать помощь Украине, потому что это не благотворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность <...> Конечно, мы все хотели бы видеть больший прогресс в наступлении ВСУ, но не стоит недооценивать достижения украинцев. Единственный способ положить конец этой войне – это убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ достичь этого – предоставить Украине оружие из Соединенных Штатов, от других союзников и партнеров", – сказал Столтенберг.
Он добавил, что для справедливого мира Украине нужно больше оружия.
"Происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим длительного, справедливого мира, мы должны обеспечить Украину большим количеством оружия и боеприпасов. Оружие Украине – это путь к миру", – заявил руководитель Североатлантического союза.
Блинкен добавил, что Украина станет членом НАТО, как это произошло сначала с Финляндией, а сейчас – со Швецией.
"Это также подчеркивает, что агрессия Путина против Украины стала жалкой стратегической неудачей России", – резюмировал он.
- 27 декабря 2023 года США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Это был последний пакет в прошлом году.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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