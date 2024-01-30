Украина в НАТО и помощь от США – о чем говорили Столтенберг и Блинкен в Вашингтоне

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Они обсудили дальнейшую помощь Украине, ее достижения на поле боя и перспективу членства в Альянсе. Об этом сообщает Голос Америки.

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Блинкен отметил, что без принятия дополнительного финансирования защита Украины окажется под угрозой.

"Проще говоря, без этого все, чего добились украинцы и чего мы помогли им достичь, будет под угрозой", – сказал он.

В свою очередь, Столтенберг выразил уверенность, что США и дальше будут поддерживать Украину, поскольку "в интересах США и всего Запада – не дать победить Путину".

"Я убежден, что все союзники по НАТО продолжат посылать помощь Украине, потому что это не благотворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность <...> Конечно, мы все хотели бы видеть больший прогресс в наступлении ВСУ, но не стоит недооценивать достижения украинцев. Единственный способ положить конец этой войне – это убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ достичь этого – предоставить Украине оружие из Соединенных Штатов, от других союзников и партнеров", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что для справедливого мира Украине нужно больше оружия.

"Происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим длительного, справедливого мира, мы должны обеспечить Украину большим количеством оружия и боеприпасов. Оружие Украине – это путь к миру", – заявил руководитель Североатлантического союза.

Блинкен добавил, что Украина станет членом НАТО, как это произошло сначала с Финляндией, а сейчас – со Швецией.

"Это также подчеркивает, что агрессия Путина против Украины стала жалкой стратегической неудачей России", – резюмировал он.

27 декабря 2023 года США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Это был последний пакет в прошлом году.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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