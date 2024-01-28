Відповідь Пісторіусу німецьких зброярів: Можемо виробляти зброю великими обсягами – дайте наказ

Керівник відділу комунікацій компанії Hensoldt, яка виробляє радіолокаційне обладнання для IRIS-T заявив, що у них є можливість виробляти зброю "швидко і великими обсягами"

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Виробники зброї у Німеччині відреагували на слова міністра оборони Бориса Пісторіуса, який пояснив дефіцит з постачанням військових матеріалів Україні повільністю їх виробництва. Вони наголосили на тому, що промисловість наразі може виробляти зброю швидко й у великих обсягах. Про це йдеться в матеріалі Bild.

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В інтерв'ю для Bild 25 січня Пісторіус сказав, що федеральний уряд буде залежати від збройової промисловості в питанні постачань для України.

"Промисловість неймовірно старається, але вона все ще в довоєнному режимі. Це просто не відбувається так швидко", – заявив міністр.

Бізнесмени відреагували на це, зокрема в компанії Hensoldt, яка виробляє радіолокаційне обладнання для системи ППО IRIS-T, що використовується в Україні, зреагували на ці слова.

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Керівник відділу комунікацій компанії Йоахім Шранцхофер заявив, що з 24 лютого 2022 року мислення цієї компанії "змінилося швидко й докорінно". Він наголосив, що у них є можливість виробляти зброю "швидко і великими обсягами, для цього мають просто бути видані накази".

Голова Федеральної асоціації промисловості безпеки та оборони Німеччини (BDSV) Ганс Крістоф Ацподієн, також не згоден з міністром. Зокрема він наголосив, що "одразу після нападу Росії на Україну міністерство оборони попросило нас зробити все можливе, щоб Бундесвер був готовий до дій".

"Тоді багато наших компаній доклали зусиль – іноді на власний ризик – аби якомога швидше вдосконалити обладнання Бундесверу", – зауважив він.

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Ацподієн вважає, вина лежить на уряді, адже "спочатку майже нічого не можна було замовити через бюджетні причини", тож компанії ризикували, розширяючи потужності без перспективи твердого замовлення. Водночас він визнав, що ситуація кардинально покращилася після приходу Пісторіуса на посаду.

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер наголосив на хорошій співпраці між федеральним урядом і збройовою промисловістю. Він зазначив, що лише у 2023 році Rheinmetall отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 млрд євро – для Бундесверу та для України. За його словами, у 2024 році ця сума зросте до 15 млрд.

Водночас він не погодився зі звинуваченням у повільних поставках та наголосив, що темп швидкий.

"Темпи швидкі: те, що раніше зайняло б десять років, тепер досягається за кілька місяців. Ми побудуємо нову фабрику боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку постачань", – заявив Паппергер.

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Речник компанії Thyssenkrupp Marine Systems із Кіля Нільс Беєр, яка, зокрема, будує підводні човни та фрегати заявив, що планується перетворити місто на півночі ФРН Вісмар на місце для будівництва нових підводних човнів і фрегатів. Однак, за його словами, відповідні комісії від федерального уряду та інвестиції мають вирішальне значення для повної активації.

"Тож ми готові, коли федеральний уряд потребуватиме нас", – додав Беєр.

17 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд.

Німеччина продовжує послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus. 17 січня Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.

У Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.

19 січня Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все і навіть більше".

24 січня міністр оборони Німеччини заявив, що його країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

Також у згаданому інтерв'ю, міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Росія перейшла на військову економіку, але це не потрібно його країні. Він тоді ж наголосив, що сьогодні Німеччина практично щодня відправляє Україні зброю та боєприпаси.

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