Росія перейшла на військові рейки, там диктатура, але це не потрібно Німеччині — Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія перейшла на військову економіку, але це не потрібно його країні. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.

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За його словами, сьогодні Німеччина практично щодня відправляє Україні зброю та боєприпаси.

"Навіть меншими партіями, коли вони там є, просто для того, щоб завжди можна було надати швидку допомогу. Але зараз ми просто зіткнулися з проблемою, пов'язаною з тим, що виробництво не справляється з такими темпами, як нам потрібно", — сказав Пісторіус.

Він зазначив, що Росія є диктатурою та перейшла на військову економіку.

"І те й інше нам не потрібно в Німеччині. Ми не можемо сказати галузі: зробіть зараз те чи це, але нам треба укласти контракти", – заявив міністр.

Глава відомства заявив, що вважає критику Німеччини щодо постачання зброї несправедливою, оскільки інші країни Європи багато пообіцяли, але передали Україні менше.

16 січня 2024 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що його країна у 2024 році постачить Україні військові товари на суму €7 млрд.

19 січня Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все і навіть більше".

24 січня міністр оборони Німеччини заявив, що його країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

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