IRIS-T, Gepard, Leopard і не тільки: у Німеччині розповіли про допомогу Україні на 2024 рік

Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що країна розуміє потребу у більшій швидкості у виробництві озброєнь й "бере на себе це завдання"

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових Збройних Сил України, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки, цитує його слова видання Tagesspiegel.

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За його словами, посилення протиповітряної оборони залишається для Німеччини пріоритетом.

Також очільник Бундесверу заявив, що разом із коаліцією щодо можливостей протиповітряної оборони Німеччина обіцяє довгострокову підтримку з використанням найсучасніших систем та найкращої підготовки.

Пісторіус наголосив на тому, що країна розуміє потребу у більшій швидкості у виробництві озброєнь й "бере на себе це завдання".

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Також він заявив, що німецький уряд запланував підготовку 10 000 українських солдатів у Німеччині до 2024 року, а ще подальші постачання, зокрема:

→ додаткові зенітні комплекси IRIS-T;

→ зенітні самохідні установки Gepard;

→ артилерію та артилерійські боєприпаси;

→ понад 80 бойових танків Leopard 1 A5;

→ бронетранспортери;

→ інженерні та мостоукладальні танки;

→ 450 захищених автомобілів;

→ системи розмінування;

→ безпілотники;

→ радари;

→ розвідувальні системи.

23 січня Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41, комплекти запчастин, а також Берлін забезпечить навчання українських військових.

22 грудня 2023 року Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: три зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, дрони та спецтехніку.

16 січня 2024 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд.

19 січня Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".

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