Шольц вважає, що допомога європейських союзників Україні недостатня. Закликав збільшити

Йдеться про кошти, які європейські країни заклали у бюджет на допомогу Україні

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що європейські союзники запланували "недостатньо" військової допомоги Україні на 2024 рік, і закликав їх збільшити її. Про це він заявив у інтерв'ю Die Zeit.

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"Суми, які європейські держави поки що передбачили на 2024 рік, ще недостатньо великі. У зв'язку з цим я якраз проводжу багато телефонних переговорів з моїми колегами та прошу їх робити більше", – сказав він.

Шольц додав, що "було б самовпевнено вважати, що ми можемо робити це в довгостроковій перспективі поодинці".

Минулого тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".

22 грудня 2023 року Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: три зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, дрони та спецтехніку.

16 січня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд.

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