Німеччина вперше передає Україні військові гелікоптери

"Sea King — це перевірений і міцний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах", – заявив міністр оборони Німеччини Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото - EPA)

Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери, це будуть багатоцільові Sea King Mk41. Про це оголосив міністр оборони країни Борис Пісторіус, передає німецьке видання Tagesschau.

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Зазначається, що гелікоптери буде передано зі складу Бундесверу.

Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41, комплекти запчастин, а також Берлін забезпечить навчання українських військових.

"Sea King — це перевірений і міцний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перше німецьке постачання такого типу", – сказав Пісторіус.

Україна вже має на озброєнні гелікоптери Sea King – у січні 2023 року стало відомо, що їх передала Велика Британія. Кількість і модифікація не уточнювалися. Відомо, що перед постачанням Королівський військово-морський флот підготував 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King.

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