Німеччина вперше передає Україні військові гелікоптери
Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери, це будуть багатоцільові Sea King Mk41. Про це оголосив міністр оборони країни Борис Пісторіус, передає німецьке видання Tagesschau.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Зазначається, що гелікоптери буде передано зі складу Бундесверу.
Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41, комплекти запчастин, а також Берлін забезпечить навчання українських військових.
"Sea King — це перевірений і міцний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перше німецьке постачання такого типу", – сказав Пісторіус.
- Україна вже має на озброєнні гелікоптери Sea King – у січні 2023 року стало відомо, що їх передала Велика Британія. Кількість і модифікація не уточнювалися. Відомо, що перед постачанням Королівський військово-морський флот підготував 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King.
Читайте також: Міноборони після Рамштайну-18: Є зобов’язання щодо більшої кількості далекобійної зброї