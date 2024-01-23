Германия впервые передает Украине военные вертолеты
Германия впервые передаст Украине военные вертолеты, это будут многоцелевые Sea King Mk41. Об этом объявил министр обороны страны Борис Писториус, передает немецкое издание Tagesschau.
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Отмечается, что вертолеты будут переданы со склада Бундесвера.
Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, комплекты запчастей, а также Берлин обеспечит обучение украинских военных.
"Sea King – это проверенный и крепкий вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого типа", – сказал Писториус.
- У Украины уже есть на вооружении вертолеты Sea King – в январе 2023 года стало известно, что их передала Великобритания. Количество и модификация не уточнялись. Известно, что перед поставкой Королевский военно-морской флот подготовил 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King.
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