Германия впервые передает Украине военные вертолеты

"Sea King – это проверенный и крепкий вертолет, который поможет украинцам во многих сферах", – заявил министр обороны Германии Писториус

Борис Писториус (Фото - EPA)

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты, это будут многоцелевые Sea King Mk41. Об этом объявил министр обороны страны Борис Писториус, передает немецкое издание Tagesschau.

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Отмечается, что вертолеты будут переданы со склада Бундесвера.

Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, комплекты запчастей, а также Берлин обеспечит обучение украинских военных.

"Sea King – это проверенный и крепкий вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого типа", – сказал Писториус.

У Украины уже есть на вооружении вертолеты Sea King – в январе 2023 года стало известно, что их передала Великобритания. Количество и модификация не уточнялись. Известно, что перед поставкой Королевский военно-морской флот подготовил 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King.

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