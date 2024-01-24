Шольц считает, что помощь европейских союзников Украине недостаточна. Призвал увеличить

Речь идет о средствах, которые европейские страны заложили в бюджет на помощь Украине

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейские союзники запланировали "недостаточно" военной помощи Украине на 2024 год и призвал их увеличить ее. Об этом он заявил в интервью Die Zeit.

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"Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики. В этой связи я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше", – сказал он.

Шольц добавил, что "было бы самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку".

На минувшей неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

22 декабря 2023 года Германия передала Украине новый пакет военной помощи: три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехнику.

16 января 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд.

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