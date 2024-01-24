IRIS-T, Gepard, Leopard и не только: в Германии рассказали о помощи Украине на 2024 год

Министр обороны Германии Писториус заявил, что страна понимает необходимость в большей скорости в производстве вооружений и "берет на себя эту задачу"

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна в 2024 году будет и дальше помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 000 военных Вооруженных Сил Украины, а также осуществлять поставки танков и другой техники, цитирует его слова издание Tagesspiegel.

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По его словам, усиление противовоздушной обороны остается для Германии приоритетом.

Также глава Бундесвера заявил, что вместе с коалицией по возможностям противовоздушной обороны Германия обещает долгосрочную поддержку с использованием самых современных систем и лучшей подготовки.

Писториус отметил, что страна понимает необходимость в большей скорости в производстве вооружений и "берет на себя эту задачу".

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Также он заявил, что немецкое правительство запланировало подготовку 10 000 украинских солдат в Германии к 2024 году, а еще дальнейшие поставки, в частности:

→ дополнительные зенитные комплексы IRIS-T;

→ зенитные самоходные установки Gepard;

→ артиллерию и артиллерийские боеприпасы;

→ более 80 боевых танков Leopard 1 A5;

→ бронетранспортеры;

→ инженерные танки и танковые мостоукладчики;

→ 450 защищенных автомобилей;

→ системы разминирования;

→ беспилотники;

→ радары;

→ разведывательные системы.

23 января Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, комплекты запчастей, а также Берлин обеспечит обучение украинских военных.

22 декабря 2023 года Германия передала Украине новый пакет военной помощи: три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехнику.

16 января 2024 года канцлер Германии Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд.

19 января Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

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