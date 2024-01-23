"Неналежне" забезпечення зброєю України: Франція та Німеччина частіше "сваряться" – Bloomberg

За даними Bloomberg, переговори про проведення аудиту під керівництвом Німеччини, метою якого є надання Україні кращої видимості підтримки, відбуваються напередодні саміту 1 лютого

Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина та Франція, дедалі частіше звинувачують одна одну в нездатності надати Україні достатньої кількості зброї. Німеччина, зокрема, підштовхує Європейську комісію до складання огляду запланованої країнами фінансової та військової допомоги Україні. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на анонімних співрозмовників, знайомих із цим питанням.

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Видання зазначило, що суперечки відбуваються "в незручний момент, оскільки зростає занепокоєння, що підтримка України залишається під питанням, позаяк понад $100 млрд доларів від ЄС затримуються через політичну боротьбу".

"Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон обговорять це питання в понеділок увечері в Берліні", — зазначили у виданні.

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За словами співрозмовників видання, Німеччина підштовхує Єврокомісію до складання огляду запланованої країнами-членами фінансової та військової допомоги Україні, що дехто розглядає як спосіб притягнути країни до відповідальності за те, що вони надають.

Видання зауважило, що у Франції відкинули звинувачення в тому, що її допомога Україні відстає. За словами міністра оборони країни Себастьяна Лекорню, Франція рішуче налаштована відправити Україні 40 крилатих ракет і SCALP, "на відміну від Німеччини, яка не відправлятиме свої крилаті ракети Taurus, попри прохання Україні".

"Німеччина відмовляється постачати ракети Taurus, еквівалентні SCALP, які дійсно можуть змінити правила гри. Я не хотів би вказувати пальцем на деяких наших союзників, але ми також можемо пишатися тим, що ми справді постачили надійні системи. І дамо ще", — сказав він.

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Також Bloomberg зауважило, що переговори про проведення аудиту під керівництвом Німеччини, метою якого є надання Україні кращої видимості щодо підтримки, яку вона може очікувати у 2024 році, відбуваються напередодні екстреного саміту 1 лютого. Тоді лідери намагатимуться домовитися про пакет допомоги Україні на суму у 50 млрд євро, який Угорщина ветувала у грудні.

Євросоюз – основний фінансовий донор України, але Україна поки що залишається без фінансової підтримки не лише з боку Євросоюзу, а й США. З 1 жовтня у США почався новий фінансовий рік, але там досі не ухвалили річний бюджет. Країна живе з тимчасовими бюджетними деклараціями, в яких не передбачена нова допомога для України. Посол України в США Маркарова запевняла, що ризику припинення фінансування з боку США немає, але Конгрес досі не затвердив гроші на 2024 рік, і шансів на це все менше.

17 січня французький президент згадав про візит британського прем'єра Сунака в Україну 12 січня, коли президент Зеленський та прем’єр Британії підписали угоду про співпрацю між країнами у сфері безпеки. Макрон наголосив, що Франція завершує подібну угоду теж.

18 січня міністр оборони Франції Лекорню заявив, що його країна почне постачати ЗСУ по 50 авіабомб AASM на місяць, починаючи з січня.

19 січня міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".

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