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В Пентагону нібито "закінчуються гроші" на зброю для України. Посол: Ризику немає, все вирішимо

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 12:09
В Пентагону нібито
Конгрес США (Фото: EPA)

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що ризик припинення фінансування з боку Вашингтона немає. Про це вона повідомила в інтерв'ю Укрінформу.

За її словами, цьогоріч ухвалення американського бюджету на 2024 рік відбувається на тлі виборчої кампанії.

"Все це було зумовлено виключно внутрішніми американськими питаннями. Адже двопартійна підтримка України в обох палатах, над посиленням якої ми працюємо, у нас досі є. Про це свідчать голосування, що пройшли минулого тижня", — сказала Маркарова.

Вона зауважила, що ризику припинення фінансування з боку США немає, оскільки важливо отримати кошти в основному бюджетному рішенні Конгресу.

Дипломат заявила, що провела багато зустрічей та переговорів із законодавцями США, які просили посилити допомогу Україні, а Білий дім активно працює над цим питанням.

Раніше Associated Press опублікувало лист Пентагону лідерам Сенату та Палати представників, у якому сказано, що у нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили до України.

Також читайте: Спікер Палати представників США: Пріоритет для мене — Америка. Але Україні я хочу допомогти

Дмитро Гриниченко
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