В Пентагону нібито "закінчуються гроші" на зброю для України. Посол: Ризику немає, все вирішимо
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що ризик припинення фінансування з боку Вашингтона немає. Про це вона повідомила в інтерв'ю Укрінформу.
"Все це було зумовлено виключно внутрішніми американськими питаннями. Адже двопартійна підтримка України в обох палатах, над посиленням якої ми працюємо, у нас досі є. Про це свідчать голосування, що пройшли минулого тижня", — сказала Маркарова.
Вона зауважила, що ризику припинення фінансування з боку США немає, оскільки важливо отримати кошти в основному бюджетному рішенні Конгресу.
Дипломат заявила, що провела багато зустрічей та переговорів із законодавцями США, які просили посилити допомогу Україні, а Білий дім активно працює над цим питанням.
Раніше Associated Press опублікувало лист Пентагону лідерам Сенату та Палати представників, у якому сказано, що у нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили до України.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.
- Білий дім просив Конгрес виділити для України $ 24 млрд до кінця 2023 року.
- Востаннє Конгрес ухвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
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