У Пентагона якобы "заканчиваются деньги" на оружие для Украины. Посол: Риска нет, решим
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что риска прекращения финансирования со стороны Вашингтона нет. Об этом она сообщила в интервью Укринформу.
"Все это было обусловлено исключительно внутренними американскими вопросами. Ведь двухпартийная поддержка Украины в обеих палатах, над усилением которой мы работаем, у нас до сих пор есть. Об этом свидетельствуют прошедшие на прошлой неделе голосования", — сказала Маркарова.
Она отметила, что риска прекращения финансирования со стороны США нет, так как важно получить средства в основном бюджетном решении Конгресса.
Дипломат заявила, что провела много встреч и переговоров с законодателями США, которые просили усилить помощь Украине, а Белый дом активно работает над этим вопросом.
Ранее Associated Press опубликовало письмо Пентагона лидерам Сената и Палаты представителей, в котором сказано, что у него заканчиваются деньги на замену оружия, которое США отправили в Украину.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.
- Белый дом просил Конгресс выделить для Украины $24 млрд до конца 2023 года.
- В последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
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