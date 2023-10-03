У Пентагона якобы "заканчиваются деньги" на оружие для Украины. Посол: Риска нет, решим

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что риска прекращения финансирования со стороны Вашингтона нет. Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

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По ее словам, в этом году принятие американского бюджета на 2024 год проходит на фоне избирательной кампании.

"Все это было обусловлено исключительно внутренними американскими вопросами. Ведь двухпартийная поддержка Украины в обеих палатах, над усилением которой мы работаем, у нас до сих пор есть. Об этом свидетельствуют прошедшие на прошлой неделе голосования", — сказала Маркарова.

Она отметила, что риска прекращения финансирования со стороны США нет, так как важно получить средства в основном бюджетном решении Конгресса.

Дипломат заявила, что провела много встреч и переговоров с законодателями США, которые просили усилить помощь Украине, а Белый дом активно работает над этим вопросом.

Ранее Associated Press опубликовало письмо Пентагона лидерам Сената и Палаты представителей, в котором сказано, что у него заканчиваются деньги на замену оружия, которое США отправили в Украину.

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