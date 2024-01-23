"Рамштайн-18". США сподіваються, що Україну підтримають інші союзники, у Вашингтона немає грошей

Сабріна Сінгх (Скриншот з відео)

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила на брифінгу, що на сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн" Вашингтон сподіватиметься на оборонну підтримку України з боку інших західних союзників. Її цитує Associated Press.

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"Попри те, що ми не можемо надати свою допомогу у сфері безпеки прямо зараз, наші партнери продовжують це робити. Ми сподіваємося на них", – сказала Сінгх.

18-й "Рамштайн" відбуватиметься в момент, коли США не мають грошей і не можуть надіслати боєприпаси та ракети, необхідні Україні для боротьби з Росією, оскільки рішення про пакет допомоги все ще не ухвалене в Конгресі.

Сьогодні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і в разі, якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткове фінансування, це буде мати "катастрофічні наслідки".

Засідання буде в онлайн-форматі.

На 17-му засіданні контактної групи були оголошені нові пакети військової допомоги, а також сформовано коаліцію з посилення української ППО. Детальніше читайте в новині LIGA.net тут.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Президент США Джо Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників і Сенату намагався якомога предметніше змалювати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування. Про це казали у CNN.

18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

У відповідь на це Трамп застеріг республіканців від укладення угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

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