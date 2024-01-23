"Рамштайн-18". США надеются, что Украину поддержат другие союзники, у Вашингтона нет денег

Сабрина Сингх (Скриншот с видео)

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила на брифинге, что на сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн" Вашингтон будет надеяться на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников. Ее цитирует Associated Press.

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"Несмотря на то, что мы не можем предоставить свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать. Мы надеемся на них", – сказала Сингх.

18-й "Рамштайн" будет проходить в момент, когда у США нет денег и они не могут послать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с Россией, поскольку решение о пакете помощи все еще не принято в Конгрессе.

Сегодня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и в случае, если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия".

Заседание пройдет в онлайн-формате.

На 17-м заседании контактной группы были объявлены новые пакеты военной помощи, а также сформирована коалиция по усилению украинской ПВО. Подробнее читайте в новости LIGA.net здесь.

4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили в CNN.

18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине.

В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

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