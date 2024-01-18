Допомога Україні від США. Байден погодився на посилення імміграційної політики – WSJ

Журналісти пишуть, що це пов'язано не лише з забезпеченням допомоги Україні, а й з критикою серед американців

Джо Байден (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Американська газета The Wall Street Journal пише, що президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

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У Сенаті розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку. Вона має бути ухвалена в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю. WSJ зазначає, що вона "має великі шанси, хоча республіканці висувають жорсткіші умови".

Журналісти зазначають, що раніше за свою кар'єру Байден практично не брав участі в боротьбі за імміграційну реформу.

Таким чином американський лідер йде на компроміс із Конгресом. Як стверджує WSJ, це пов'язане не лише з забезпеченням допомоги Україні, а й з критикою серед американців.

За опитуваннями CBS News, проведеними на початку січня, рейтинг Байдена щодо розв'язання питань імміграції був рекордно низьким: 68% опитаних сказали, що не схвалюють його міграційної політики, а також 63% хочуть, щоб президент посилив її.

Раніше лідер меншості Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що очікує на розгляд допомоги Україні наступного тижня. Спікер Палати представників США Майк Джонсон традиційно наголосив, що подальшу допомогу Україні буде схвалено лише після розв'язання питання безпеки кордону з Мексикою.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США і НАТО, а також закликав швидше розібратися з кордоном і схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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