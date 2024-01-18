Помощь Украине от США. Байден согласился на усиление иммиграционной политики – WSJ

Журналисты пишут, что это связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой среди американцев.

Джо Байден (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

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В Сенате разрабатывают иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища. Она должна быть принята в обмен на новую военную помощь Украине и Израилю. WSJ отмечает, что она "имеет большие шансы, хотя республиканцы выдвигают более жесткие условия".

Журналисты отмечают, что раньше своей карьеры Байден практически не участвовал в борьбе за иммиграционную реформу.

Таким образом, американский лидер идет на компромисс с Конгрессом. Как утверждает WSJ, это связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой среди американцев.

По опросам CBS News, проведенным в начале января, рейтинг Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким: 68% опрошенных сказали, что не одобряют его миграционную политику, а также 63% хотят, что президент усилил ее.

Ранее лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что ожидает рассмотрения помощи Украине на следующей неделе. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон традиционно подчеркнул, что дальнейшая помощь Украине будет одобрена только после решения вопроса безопасности границы с Мексикой.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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